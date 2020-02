Hombre atropella a multitud en carnaval de Alemania, ya fue detenido

Con fuente Noticieros Televisa

Al menos 15 personas, entre ellas menores de edad, han resultado heridas este lunes al irrumpir un coche en una marcha de carnaval en la localidad de Volkmarsen, en el centro de Alemania. El conductor ha sido detenido.

El suceso se produjo sobre las 14.30 hora local (13.30 GMT), cuando se celebraban en esta ciudad los tradicionales y concurridos actos del lunes de carnaval, informó la dirección de la Policia de Kassel.

“Todavía no sabemos si atropelló deliberadamente a la multitud”, aseguró una portavoz de la Policía al diario “Bild”.

Según testigos citados por el diario “Frankfurter Rundschau” y la televisión pública local “Hessische Rundfunk”, el vehículo -una Mercedez-Benz Combi de color gris metalizado- arremetió por motivos que se desconocen contra un lugar donde se acumulaban un gran número de espectadores de la marcha y se adentró unos treinta metros en el grupo.

El vehículo se había saltado previamente la prohibición de circular por esa zona, cerrada al tráfico por las celebraciones.

Algunos testigos apuntaron que el conductor pareció acelerar, un extremo que no ha confirmado la policía.

Al lugar se han desplazado una docena de ambulancias, así como numerosos agentes de la Policía y equipos de bomberos. Se ha solicitado asimismo la colaboración de un helicóptero, para poder trasladar a los heridos más graves.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario