Gran tranquilidad encontrarás en la playa “Costa Cumana“

Un lugar muy tranquilo de sol y playa es “Costa Cumana”, se encuentra muy cerca de Puerto Escondido y últimamente se ha puesto muy de moda ya que es visitado por grandes celebridades de la televisión, youtubers y todo tipo de influencers, que con su presencia, han estado poniendo este nombre del lugar Costa Cumana, por todos lados.

Aquí les platicamos más de este hermoso lugar frente al océano pacífico. Sobre la carretera federal 200 viajando de Pochutla a Puerto Escondido, pasando el pueblo “El Tomatal”, a la altura del kilómetro 156, se encuentra la entrada a “Costa Cumana”, un lugar en donde actualmente se encuentran hermosas casas y algunas de ellas para hospedarse y vivir inolvidables experiencias.

Perteneciente al municipio de Santa María Colotepec, cada vez es más fuerte el nombre de Costa Cumana, no solo en Oaxaca, sino muy conocido por turistas de diferentes países.

Nosotros visitamos este lugar y nos encontramos que estaban festejando un cumpleaños entre amigos provenientes de las ciudades de Los Angeles y Nueva York principalmente, pero también se encontraba Kayla Rose Ellison de Sidney Australia quien era parte de los organizadores del evento, siendo todos os invitados que platicaban fascinados sobre la paz y absoluta belleza que tiene este lugar, en donde es eso lo que disfrutan, la tranquilidad, tanto en el día, como los espectaculares atardeceres y por la noche las estrellas iluminadas, y el ruido de la noche, que es igual al de los pequeños pueblos, agregándole además el hermoso ruido de las tranquilas olas, que junto con el paisaje de la playa, permiten que haya en realidad una recarga de energía, para renovarse y sentirse listo para continuar con grandes proyectos y compromisos de trabajo.

En algunas de estas casas también se encuentran opciones para hospedarse, siendo reconocida por grandes personalidades como la mejor opción de estancia, Samora Luxury Resort, que se encuentra en el corazón de esta zona exclusiva de “Costa Cumana”. Hay que tomar en cuenta que el turismo que aquí llega, es gente tranquila, gente que viene con la idea de descansar y tener un contacto más cercano con la naturaleza.

El tipo de casas que predominan en Costa Cumana, es de palapas y jardines, con aspectos rústicos, pero con un gran trabajo de diseño, todo está bien organizado, bien planeado, cada planta, cada detalle, ha sido estudiado para brindar una armonía a la vista de las personas que hasta aquí llegan.

En los últimos meses y esto hay que reconocerlo porque tiene un gran valor, la Administración General de Samora Luxury Resort ha invitado a muchos personajes que tienen un gran número de seguidores que están al pendiente de todo lo que sus estrellas publican, a pasar una estancia en este hotel boutique y es así como en últimas fechas han estado influencers como Brenda Zambrano quien tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram, élla estuvo posteando diversas fotos de Costa Cumana durante su estancia en este mes. El actor Guty Carrera también estuvo en Costa Cumana y tiene 621 mil seguidores con quienes estuvo compartiendo diversos momentos que vivió en esta playa.

Jimena Sánchez también estuvo aquí, ella tiene 7.5 millones de seguidores en instagram, también estuvo en las últimas semanas Esmeralda Ugalde con más de 576 mil seguidores en Instagram y Meire Carvalho quien es Influencer y DJ con más de 97.5 millones de seguidores en Instagram, así como también la controvertida Celia Lora con más de 5.1 millones de seguidores en instagram y los youtubers: Rayito con más de 7.6 millones de seguidores y Grecia con más de 1.2 millones de seguidores ambos en Instagram, también la modelo y conductora de tv Claudia Sofía tiene 28.1 millones de seguidores, pero todos tienen también más redes sociales, con lo cual han hecho una gran promoción no solo a Costa Cumana, sino a Puerto Escondido, por ser éste el destino turístico reconocido y siendo Costa Cumana una opción de estancia; como lugar turístico, pero claro que todos ellos también van a divertirse un día de su estancia a los bares y restaurantes ubicados tanto en Zicatela, como en la ciudad de Puerto Escondido y regresan a la tranquilidad absoluta que nos ofrece Costa Cumana.

Todos los artistas llegan a Samora Luxury Resort que es donde encuentran a la vez restaurante, de manera que no requieren nada más, ya que se sienten como en casa, además el personal quienes son originarios de ese mismo lugar o de las comunidades de Santa María Colotepec, han sido capacitados para brindar una atención de calidad y brindar una sonrisa, teniendo un trato excelente. Puedes buscar su página como: Samora Luxury Resort, ahí admiten mascotas, tienen comida y bebidas, estacionamiento y wifi incluido en la estancia. Pero te seguimos contando de lo maravilloso que es “Costa Cumana”.

Hay una Puesta de Sol de ensueño que se vive todas las tardes, siendo este espectáculo natural un motivo para que muchos turistas nacionales e internacionales, realicen desde “pedida de mano”, hasta la realización de bodas, o bien las parejas de enamorados vienen aquí para disfrutar de momentos inolvidables, en un contexto de una armonía entre la decoración rústica, con la increíble belleza de la vista del océano, que se puede apreciar sin barreras de ningún tipo y que en todos los momentos del día tiene bellos aspectos, ya sea de día, de tarde o de noche, pero siempre tiene una belleza incomparable.

Recuerda que el destino turístico es Puerto Escondido y Costa Cumana, es una de las opciones de los lugares turísticos y aquí la mejor opción de Gran Turismo es: Samora Luxury Resort. O sea que un turista que viaja por avión llega al aeropuerto internacional de Puerto Escondido y de ahí viaja a la comunidad de “La Ventanilla” en donde está el acceso a “Costa Cumana”, que está a tan solo 20 minutos de Puerto Escondido, yendo y viniendo cuantas veces lo necesite a Puerto Escondido, habiendo muchos que regresan a Puerto Escondido, solo para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de origen, porque vienen a este lugar para despejarse del bullicio de las ciudades en donde radican.

Serás siempre bienvenido a Costa Cumana y estamos seguros que vivirás experiencias de viajes como nunca antes en tu vida.

