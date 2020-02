Dirigente estatal solo busca dividir a los Cenecistas en Valle Nacional: Elvira Benítez

-Señaló que un grupo de minoritario busca apoderarse de la CNC con fines políticos.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Continúan los problemas internos de los Cenecistas en Valle Nacional y es que ahora la Lidereza de esta Instancia Elvira Benítez Ramírez arremetió contra Armando Bohórquez Reyes, Dirigente Estatal de la Confederación Campesina de los Oaxaqueños, pues dijo que se reunió con una minoría Priista a la cual aseguró no fue invitada, por lo cual mencionó que con estas acciones solo está dividiendo al sector agrario que pertenece a la CNC.

Explicó que su molestia se debió a que no fue tomada en cuenta, siendo que en continuas ocasiones ha tratado de buscarlo en la capital del Estado para comentarle que su cargo fue por decisión de todos los ejidos del municipio y no por imposición, sin embargo, comentó que hasta el momento no ha sido tomada en cuenta por Bohórquez Reyes, pero si prefiere reunirse con personas ajenas a esta institución.

De esta manera señaló que este pequeño grupo de personas, le están peleando la CNC ante la cercanía de los tiempos políticos, sin embargo manifestó que cuando las instalaciones estaban en total abandono no lo pelearon y dijo que ahora que ya se encuentra en mejores condiciones, lo ven como una plataforma para sus proyectos políticos, por lo que comentó que no permitirá que ese usen esas instalaciones para sus fines, pues agregó que está más firme que nunca para seguir como encargada de la casa de los campesino.

Reconoció que actualmente estas instalaciones presentan deudas con la energía eléctrica que asciende alrededor de los 20 mil pesos, así también aclaró que los ingresos que se obtuvo por el arrendamiento del inmueble para eventos sociales en el mes de diciembre, ya había sido cobrado por la administración anterior y dijo que se está trabajando para estabilizar las finanzas de esta institución.

