DIF Oaxaca, gobierno del estado y Secretaría de las Mujeres Oaxaqueñas ; sumados al paro nacional #UnDíaSinNosotras

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Conforme pasan los días, más instituciones gubernamentales, universidades y Partidos políticos muestran su apoyo a las mujeres que deciden sumarse a la iniciativa #UnDiaSinNosotras, la cual impulsó el colectivo feminista “Las Brujas del Mar”.

La presidenta honoraria del DIF Oaxaca Ivette Morán de Murat, a la pregunta expresa de que si se sumarán al paro del 9 de marzo, señaló que el gobernador ya se sumó “Él es el primero en que hagamos un llamado a la sociedad, que en este estado no se tolere la violencia en contra de las mujeres”.

“Estamos sumados al 9 de marzo un día sin mujeres, lo más importante somos nosotras y es una manera de podernos expresar y decir que estamos preocupadas por lo que esta pasando con las mujeres no solo del estado sino de todo el país” enfatizó la presidenta del DIF.

Entre los partidos políticos como MORENA, en voz del virtual Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, refrendó su respaldo al paro de mujeres y señaló, que “hay que apoyar con todo, Morena es un Partido que siempre ha tenido un compromiso claro, contundente de apoyo a las mujeres en lucha contra la agresión, el hostigamiento, el acoso”.

En tanto a través de su red social, el mandatario estatal Alejandro Murat Hinojosa escribió, – Oaxaca, como padre, esposo, hijo, hermano y amigo. El próximo 9 de marzo quienes se sumen al llamado #UnDiaSinNosotras tendrán todo nuestro apoyo y respaldo-.

Por su parte la Secretaría de las Mujeres Oaxaqueñas (SMO), que encabeza su titular Ana Vásquez Colmenares, precisó que el próximo 9 de marzo las mujeres de esta dependencia pararán labores, no así los hombres que seguirán con sus actividades normales.

Vásquez Colmenares, refirió que la SMO hizo el llamado a las demás instituciones, de modo que tanto las dependencias gubernamentales estatales, así como los otros poderes, también se han sumado a través de sus titulares, para que las mujeres que quieran unirse a este paro podrán hacerlo, sin que se les descuente el día.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario