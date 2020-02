Dan a conocer medidas para identificar a encuestadores del INEGI

-El censo inicia el próximo 2 de marzo, y en la región se van a visitar 167 mil viviendas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En videos que circulan en redes sociales, se da a conocer que uno de los métodos que utilizan para cometer robos en algunas viviendas es a través de personas que se hacen pasar por encuestadores, el Coordinador Estatal del INEGI en el Estado Jorge López Guzmán, dio a conocer los aspectos que debe tener un encuestador, para que la ciudadanía no se sorprenda al momento de que acudan a su domicilio

Explicó que cada encuestador debe traer consigo un gafete en color verde con la foto de la persona que lo porta, así como una mochila con las siglas del INEGI, además de un número telefónico, al cual pueden llamar en caso de que alguien quiera corroborar los datos de la persona; pero además pueden corroborar los datos a través de la pagina del internet.

Así mismo, dijo que el encuestador no tiene porque ingresar al domicilio, tampoco debe pedir documentos de la persona, como la credencial de elector, o el acta de nacimiento, ni tampoco apellidos de las personas que viven en los domicilios, por lo que pidió a la población no dejarse sorprender.

Para este censo se van a aplicar 2 cuestionarios, el básico que tiene 38 preguntas y se responde en unos 20 minutos y el ampliad que tiene 100 preguntas y se responde en unos 40 minutos aproximadamente, este último abarca temas como la migración y la discapacidad.

El censo inicia el próximo 2 de marzo y termina el 27 de este mes, y la región de la Cuenca del Papaloapan tienen una meta de visitar 167 mil viviendas, durante todos los días de la semana, y en caso de no encontrar a las personas en un domicilio, van a regresar las veces que sean necesarias para obtener todos los datos.

