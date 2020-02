Convoca Alejandro Murat a preservar el valor cívico de la Bandera Nacional como símbolo de unidad

-El Mandatario Oaxaqueño expresó que este símbolo patrio encuentra en las nuevas generaciones el más vigoroso de sus significados

-En este acto se llevó a cabo la incineración de tres banderas y la reposición y abanderamiento de 37 instituciones educativas de la entidad

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 24 de febrero de 2020.- Al encabezar la ceremonia cívica con motivo del “Día de la Bandera”, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa convocó a la sociedad oaxaqueña, especialmente a las nuevas generaciones, a honrar el valor de la unidad que evoca este símbolo patrio.

En este acto realizado en la Alameda de León, el Jefe del Poder Ejecutivo Estatal expresó que la Bandera Nacional es el símbolo que representa el origen y destino de las y los mexicanos como un pueblo independiente, libre, unido, solidario y profundamente orgulloso de su herencia precolombina.

“Siempre que se piensa en la bandera, se piensa en la idea de México como suma de voluntades; se evoca la historia de nuestro pueblo, y el sentimiento de solidaridad y hermandad se vuelve símbolo”, expresó.

Ante los grandes desafíos que la sociedad enfrenta actualmente en el mundo, Murat Hinojosa señaló que el Gobierno del Estado trabaja para contribuir a la grandeza y desarrollo de Oaxaca, a través de acciones que garanticen los derechos a la educación, salud y seguridad.

“Hoy vengo como Gobernador, pero también como mexicano que ama a su Patria, como oaxaqueño que ama y trabaja con todas sus fuerzas por Oaxaca, como padre y como un amigo, preocupado y ocupado, porque sé que estos tiempos son más complejos que los que a nosotros nos ha tocado vivir”, dijo.

En este sentido, expresó que la niñez y juventud tienen la encomienda de preservar los valores cívicos con conciencia nacional, para heredar a las nuevas generaciones un mundo cada vez mejor.

“En ustedes, las niñas y los niños, las mujeres y los hombres jóvenes de Oaxaca, del México de hoy, nuestra Bandera cobra el más vigoroso de sus significados. Cada generación es diferente a la anterior, y los retos de la de ustedes podrán afrontarse más exitosamente si se comprende a cabalidad lo que la Bandera representa como símbolo y como inspiración”, afirmó.

En esta ceremonia cívica donde asistieron personal directivo, docente, administrativo y estudiantes de escuelas de educación básica, así como representantes de los tres Poderes del Estado se atestiguó la incineración de tres banderas, y la reposición y abanderamiento de 37 instituciones educativas de la entidad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario