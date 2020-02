Alista Gobierno del Estado novena audiencia pública en Zaachila

-Este ejercicio democrático se realizará en la Villa de Zaachila el 26 de febrero a partir de las 8:00 horas

-En el marco de Marzo, Mes de las Mujeres, la SMO, llevará a cabo talleres, actividades comunitarias, encuentros, jornadas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 24 de febrero de 2020. El próximo miércoles 26 de febrero el Gobierno de Oaxaca realizará en el municipio de la Villa de Zaachila, la novena Audiencia Pública, encabezada por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa acompañado de las y los funcionarios del gabinete legal y ampliado.

Lo anterior fue informado en conferencia de prensa por el coordinador de Atención Ciudadana y Vinculación Social del Gobierno del Estado, Mario Omar Acevedo Ramírez, quien señaló que además de la atención que brindarán las y los funcionarios de manera personal, se otorgarán servicios médicos gratuitos, a través de las Unidades Móviles.

Asimismo, el acompañamiento de dependencias gubernamentales quienes otorgarán servicios gratuitos como cortes de cabello, expedición de actas de nacimiento, mesa de atención y asesoría jurídica.

“Se brindarán servicios de la Unidad de Medicina Familiar, Pediatría, ginecología, entre otras. Se llevará más de mil actas de nacimiento que se otorgarán de manera gratuita. Estará el Servicio Estatal del Empleo para quienes estén buscando un empleo, éstos puedan vincularlos.

En su oportunidad el presidente municipal de la Villa de Zaachila, Cástulo Bretón Mendoza dijo que se encuentran preparados para recibir a las personas que acudan de este y otros municipios, por lo que se implementarán los protocolos necesarios de seguridad y atención.

Dijo que la anfitrionía de la Audiencia Pública beneficiará al sector educativo del municipio, ya que la mayoría de las escuelas de este lugar recibirán apoyos, además de otros beneficios otorgados por dependencias estatales.

“Agradecer al Gobierno del Estado porque la Audiencia se realice en Zaachila, estamos agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido por las instancias gubernamentales”, señaló.

La novena Audiencia Pública tendrá lugar en la explanada municipal de Zaachila, en un horario de 8:00 a 17:00 horas.

Marzo, mes de las mujeres: SMO

En la conferencia de prensa estuvo presente también la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), Ana Vásquez Colmenares Guzmán, quien informó que en el marco de Marzo, Mes de las Mujeres, esta dependencia llevará a cabo diversas actividades que coadyuvarán a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Dijo que los días 6 y 7 de marzo se realizará el taller: “Erradicar la violencia contra las mujeres pasa por los medios”, dirigida a periodistas y profesionales de la comunicación para sensibilizar a este sector, sobre la construcción de los derechos humanos de las mujeres y la comunicación libre de violencia contra las mujeres, como herramientas para construir espacios de igualdad.

Este taller será impartido por Lucía Lagunes Huerta, directora de Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) e integrante de la Red Nacional de Periodistas, especializada en periodismo con enfoque de género. Tendrá una duración de cuatro horas por cada día y se realizará en el auditorio del Palacio de Gobierno de Oaxaca.

La funcionaria señaló que las y los profesionales de la comunicación que deseen participar pueden inscribirse sin costo a través del correo: [email protected] o a los teléfonos 951 110 3458 y 951 321 07 59.

Asimismo, Vásquez Colmenares dijo que se realizará la 1ra. Edición del Concurso estatal de fotografía “Resiliencia y Autonomía: la libertad de las mujeres”, cuyo objetivo es visibilizar a las mujeres que emprendieron un proceso de transformación sanador y fortalecieron su capacidad o habilidad para enfrentar situaciones adversas, convirtiendo el daño sufrido en fortalezas en beneficio propio y de su entorno social.

Para este concurso podrán participar oaxaqueñas de nacimiento, mayores de 18 años y que radiquen en la entidad, con una foto individual o una serie de hasta tres fotografías con el tema de la convocatoria y tomada en el ámbito estatal. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de marzo y las bases pueden consultarse en: http://oaxaca.gob.mx/smo/concurso-estatal-de-fotografia-resiliencia-y-autonomista-la-libertad-de-las-mujeres/

La funcionaria informó que también en el marco de Marzo, Mes de las Mujeres; se presentará el libro “Leona”, de la escritora Celia del Palacio, en este ejemplar se dará cuenta de Leona Vicario, quien fue la primer periodista mexicana, siendo una mujer clave en la Independencia de México. Esta actividad será el 2 de marzo a las 17:00 horas, en la Hemeroteca Néstor Sánchez Hernández.

La titular de la SMO, añadió que el 3 de marzo se realizará el taller: Libertad de las mujeres, construyendo autonomía para la prevención de la violencia, esto en San Pedro Quiatoni; y el día 4 de marzo, un curso para arquitectas e ingenieras titulado: Prevención de la violencia en el ámbito de la construcción.

Además de otros talleres, actividades comunitarias, encuentros, jornadas, entre otras actividades, en el marco del Día Internacional de la Mujer – a conmemorarse el 8 de marzo-

