Más de 80 comercios de Oaxaca y Xoxocotlán, se suman a red de espacios seguros para las mujeres

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Organizaciones feministas oaxaqueñas, anunciaron este lunes la iniciativa “Caminemos” red de espacios seguros para las mujeres, donde se busca que las mujeres que se sientan en peligro o agredidas busquen un refugio seguro, en los comercios adheridos a esta iniciativa.

Son alrededor de 80 los comercios de la capital oaxaqueña y del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán los que se suman, para brindar los espacios seguros a las mujeres que así lo requieran.

Elizabeth Mosqueda Rivera de Consorcio Oaxaca, dijo que la iniciativa cuenta con el apoyo del Fondo Canadá para las iniciativas locales quienes previamente realizaron un diagnóstico con aproximadamente 225 personas para identificar la violencia de género en los espacios públicos.

Destacó que los datos les permiten deducir que las mujeres sufren de violencia en calles y transporte público en horarios que comprenden los traslados a actividades escolares y laborales, lo cual es alarmante pues refleja la inseguridad y miedo al que cotidianamente están expuestas.

Cabe destacar que los incidentes de mayor frecuencia son del tipo de acoso sexual verbal, miradas lascivas, platicas forzadas, exhibicionismo/masturbación pública, tocamiento sin consentimiento, privación del libre tránsito e intento de secuestro.

Por lo que ante estas estadísticas nace la iniciativa Caminemos, por la necesidad de auxiliar a cualquier mujer que se sienta insegura en las calles y pueda resguardarse en cualquiera de estos espacios seguros.

