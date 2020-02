Presentan a nuevo Oficial del Registro Civil en Valle Nacional

-Después de más de 4 meses al frente la Oficial Laura Yaneth Martínez presenta a su sucesor y declaró que los trabajos no se detienen, como el programa de las bodas colectivas.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Continúa la rotación en la Oficialía del Registro Civil de Valle Nacional y es que luego de algunos meses de estar al frente de esta Instancia, la oficial Laura Yaneth Martínez García, anunció que deja el cargo en este municipio por decisión del Director Estatal Cristian Hernández Fuentes y señaló, que seguirán los trabajos en la misma dinámica, porque se seguirá atendiendo de la misma manera, aseverando que no hay de qué preocuparse.

Por su parte el recién llegado oficial de nombre Elías López Martínez, señaló que tiene por objetivo dar lo mejor de sí con los servicios al usuario y añadió, que la prioridad en este momento es sacar adelante el evento de las bodas colectivas, pues dijo que es un proyecto institucional que no tiene porque verse afectado por estos cambios internos que realiza el Registro Civil en Oaxaca.

Explicó que hasta el momento llevan 17 expedientes de parejas, que han deseado darle certeza legal a su unión y espera que otras más, se sumen a este programa para beneficios de sus hijos.

Sobre las irregularidades de datos que se han presentado en algunas partes del país, dijo que en lo que respecta al Registro Civil en Oaxaca, cuentan con una sólida información de sus registros en la base de datos y en los libros, por lo que se deslindan de que en otras instancias el robo de datos se haya vuelto muy común y recalcó, que no expedirán datos falsos para registrar a una persona como ciudadano Mexicano o para obtener algún beneficio, con datos que no concuerdan en los libros.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario