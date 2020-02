Llama CCEH a empresarios a apoyar iniciativa del 9M

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Hidalgo, Édgar Espínola Licona, llamó a los empresarios hidalguenses a apoyar la iniciativa que se planea realizar, a nivel nacional, el 9 de marzo, “Un día sin mujeres”.

Indicó que hará la invitación a que apoyen a sus plantillas de trabajadoras para este día, aunque dijo, también es algo que se decidirá por separado y en cada cámara.

“En lo personal apoyo esta iniciativa, todo lo que se refiera a tratar de llevar una relación en la sociedad de forma ordenada y amigable será siempre apoyada, por lo que sí invitaría a los empresarios a respaldar la iniciativa”.

“Sin embargo, este es un tema de cada cámara y asociación, así como de cada empresario, pero yo reitero a que apoyen esta causa”, indicó el líder empresarial.

En la misma línea, señaló que en el CCEH será respetada la decisión de las mujeres que deseen participar en esta acción, organizada por colectivos feministas, así como por víctimas y familiares de violencia de género, con el fin de hacer un llamado enérgico a las autoridades para que haya justicia para las víctimas de feminicidio, violación, acoso y abuso sexual.

“Si las mujeres que trabajan en el CCEH están de acuerdo con esta iniciativa y lo plantean de esa forma, no veo inconveniente alguno, será una decisión de ellas”, expresó.

Por su parte, Sergio Trujillo Monroy, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), indicó que será hasta este próximo lunes, 24 de febrero, cuando se lleve a cabo una reunión con la presidenta de jóvenes empresarias para saber de qué manera apoyarían.

A este llamado, la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería informó que también se sumará “por lo que hemos decidido apoyar a las trabajadoras que deseen participar en el paro nacional, garantizando a la ciudadanía todos nuestros servicios”, indicó.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al cuarto trimestre de 2019, el estado de Hidalgo cuenta con 523 mil 399 mujeres que forman parte de la fuerza laboral que coadyuva al fortalecimiento de la economía del estado, el equivalente al 40.79 por ciento de la población ocupada.

