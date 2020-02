El IEEPO invita a las autoridades escolares a participar en curso en línea sobre protección civil

-Por instrucciones del director general, Francisco Ángel Villarreal, de manera permanente se capacita sobre este tema a la comunidad docente y estudiantil

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de febrero de 2020.- Al ser la escuela el espacio en el que conviven cotidianamente estudiantes, docentes, padres de familia, administrativos, autoridades, personal de apoyo, entre otros, la capacitación en materia de Protección Civil es fundamental; por ello, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) invita al curso en línea Prevención de Riesgos en tu Escuela, el cual se imparte en línea y de manera gratuita.

Debido a que Oaxaca se encuentra en una zona de alta sismicidad y vulnerable a diferentes fenómenos meteorológicos, para fortalecer la capacidad de respuesta ante la presencia de una situación de emergencia, por instrucciones del director general, Francisco Ángel Villarreal, de manera permanente se capacita sobre este tema a la comunidad docente y estudiantil, así como a los padres y madres de familia.

Al respecto, el responsable del Área de Protección Civil y Emergencia Escolar del IEEPO, José de Jesús Núñez Grijalva, informó que el curso Prevención de Riesgos en tu Escuela se encuentra a cargo del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), y se imparte a través MéxicoX una plataforma digital de cursos masivos abiertos en línea, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la cual se puede acceder mediante el link: http://www.mexicox.gob.mx/courses/course-v1:CENAPRED+PDRE20016X+2020_01/about

La capacitación tiene como objetivo que tanto docentes como madres, padres de familia, tutores y sociedad en general, fortalezcan los conocimientos y las acciones de prevención en su escuela, partiendo de la identificación los fenómenos perturbadores, así como la exposición y la vulnerabilidad que se vinculan con éstos y que representan un riesgo en la comunidad escolar para avanzar en la cultura de prevención.

En la plataforma, las y los interesados pueden acceder al curso que inició el pasado 17 de febrero, consta de 80 horas y está programado a concluirse en el mes de diciembre de este año. Para el ingreso no se solicitan requisitos académicos, únicamente habilidades en el manejo del internet. Al finalizar, los participantes recibirán una constancia de participación.

Para mayor información sobre el tema, el responsable del Área de Protección Civil y Emergencia Escolar del IEEPO invitó a comunicarse al teléfono 143 31 76 o establecer contacto a través del correo electrónico [email protected]

