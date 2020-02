Hallan fosa clandestina en Playa Vicente, Veracruz

MILENIO

La Secrearía de Seguridad Pública de Veracruz informó que durante un opeartivo de búsqueda se halló una fosa clandestina con restos óseas, prendas de vestir y objetos punzocortantes en un rancho del municipio de Playa Vicente.

Este fin de semana elementos del Ejército, Policía Estatal y Guardia Nacional, así como de la Fiscalía General del Estado, llegaron y resguardan el rancho ubicado en carretera Playa Vicente- El Arenal, tras una denuncia.

Tras el operativo, autoridades hallaron restos humanos dentro de una fosa clandestina, aunque no se ha detallado el número de personas que habrían sido enterrados en el lugar.

“Los indicios apuntan a que el sitio era ocupado para la comisión de delitos como secuestros y ejecuciones, por lo que fue asegurado en espera de las autoridades correspondientes para los trámites de ley”, señalaron las autoridades.

