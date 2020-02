Gobierno del Estado realiza ediciones 43, 44, 45 y 46 de la Guelaguetza Familiar

Tlalixtac de Cabrera. 23 de febrero de 2020.- El Gobierno del Estado de Oaxaca, a través del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), realizó la edición número 43, 44, 45 y 46 de Guelaguetza Familiar e Intercambio Cultural Oaxaca-Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, California.

La Directora General del IOAM, Aída Ruiz García, resaltó el compromiso del gobernador Alejandro Murat Hinojosa con los migrantes y sus familias, al tiempo que compartió las acciones encaminadas en la presente administración a favor de la comunidad migrante.

Ruíz García, reconoció el apoyo del Mandatario Estatal e indicó, que, de la mano del gobierno del Estado de Oaxaca, el programa Guelaguetza Familiar e Intercambio Cultural Oaxaca – Estados Unidos, sigue y seguirá existiendo.

Acompañada por el coordinador de Asuntos Internacionales, Pedro Matar, así como el subsecretario de Contraloría Social y Transparencia, Maximino Vargas Betanzos, la funcionaria estatal informó que se han reunificado a un total de 902 familias y logrado materializar que embajadoras y embajadores culturales impulsen las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Oaxaca con la comunidad migrante en Estados Unidos.

Cabe señalar, que, con esta reunificación, 82 familias provenientes de las ocho regiones del Estado, transmitirán a las nuevas generaciones de migrantes oaxaqueños que radican en el extranjero: la gastronomía, costumbres, tradiciones, lengua y la gran diversidad cultural de Oaxaca.

En tanto, el señor Roberto Damián Castillo, originario de San Nicolás Hidalgo, agradeció el apoyo del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, e indicó gracias a Guelaguetza Familiar e Intercambio Cultural Oaxaca-Estados Unidos, logró reunirse con su familia después de 20 años.

Finalmente, la Directora General, dijo que el IOAM trabaja a marchas forzadas y de manera coordinada con la Embajada de los Estados Unidos en México, para lograr que más oaxaqueñas y oaxaqueños puedan llegar a cumplir su sueño de volver a ver a sus seres queridos.

