Colocan espectaculares de Juan Vera Carrizal en Oaxaca

Oscar Rodríguez



La Fiscalía General de Justicia (FGJO), ordenó la colocación de espectaculares en las entradas y salidas de la Ciudad de Oaxaca, con el rostro del empresario y ex diputado Juan Vera Carrizal, para ofrecer una recompensa de un millón de pesos para su captura.

En oaxaca, esta nueva forma de exigir justicia a través de espectaculares, ha representado un modelo exitoso, que ahora hasta las propias instituciones de justicia lo utilizan para reclamar recompensas o pedir el apoyo de la sociedad, para evitar que delincuentes sentenciados obtengan la impunidad por delitos cometidos.

El primer caso emblemático, donde se utilizó espectaculares para presionar a la fiscalia a que actuara, fue el del niño edward, que murió por una negligencia médica reportada en un hospital privado.

Posteriormente las organizaciones feministas, utilizaron el esquema para exhibir a feminicidas, tal es caso del responsable de una galería de arte, que abuso sexualmente de una mujer.

Después los familiares de la joven estilista Ivana Mingo, utilizaron los espectaculares para demandar castigo al ex lider juvenil Alfredo Delgado Cervantes.

El uso de espectaculares, ha resultado un método eficaz para llamar la atención de la ciudadanía, que ahora la propia fiscalia general de justicia, desplegó una campaña para exhibir a delincuentes ya sentenciados, a fin de exhortar a la sociedad a que los denuncie por mas delitos que hayan cometido los implicados.

Esta vez le toco al caso de la saxofonista Maria Elena Rios, para capturar al implicado principal en atacarla con ácido.

El fiscal general de justicia Rubén Vasconcelos Mendez, informó que con la campaña desplegada se busca que no haya impunidad para los responsables de cometer el ataque a la saxofonista Maria Elena Rios.

Sin embargo, la familia de la victima tema que la recompensa signifique la captura del ex diputado y empresario Juan Vera Carrizal sea lejana.

