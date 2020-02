Asegura SEGEGO que la Cuenca vive en paz social, pues solo se registró un bloqueo en 2019

-Reconoció que es el municipio de Valle Nacional quien había registrado más conflicto sociales, logrando afectar su economía y desarrollo.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El representante de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) Juan Ventura Lara Arano, informó que a diferencia de otros años, en la actualidad se vive una paz social desde el 2019 hasta la fecha, pues resaltó que solo hubo una manifestación de bloqueos de carreteras, pero indicó que fue por circunstancias ajenas como el caso de un accidente y no por problemas sociales.

Y es que reconoció que el municipio de Valle Nacional, ha sido el que más conflictos sociales ha registrado en los últimos años, afectando su economía y desarrollo con bloqueos a la carretera 175 afectando a terceros, además de cierres del ayuntamiento, instalaciones Gubernamentales y secuestros de maquinaria pesadas, aunque para los Vallenses se debe a que las organizaciones se han establecido en este lugar, argumentado que solo ha sido para manipular a los pueblos y tomar estas acciones.

Agregó que en la actualidad ha acompañado al presidente de ese lugar Rey Magaña García a las asambleas de las comunidades, para explicarles que este tipo de acciones solo perjudican al mismo municipio y dijo que se les ha hecho saber que solo a través del dialogo, se puede lograr el objetivo y no a través de manifestaciones, que solo perjudican a los pueblos y detienen su desarrollo.

Por último dijo que en la SEGEGO están abiertas las puertas para atender y escuchar las inconformidades de cualquier sector social, antes de buscar tomar determinaciones que dañan la imagen de los municipios, al manifestarse de forma agresiva y violentando los derechos de las personas que son ajenas a las causas que determinan el cierre de carreteras u oficinas.

A pesar del conflicto registrado en el municipio de Ayotzintepec donde el Presidente Víctor Mendoza Velasco fue detenido y encerrado por varios días, señaló el representante de la SEGEGO que este caso fue turnado al Gobierno del Estado, luego de que esta Instancia no fuera la indicada para resolver este conflicto.

