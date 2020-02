Vinculan a proceso a presuntos feminicidas de Fátima

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que un juez vinculó a proceso a los presuntos participantes del secuestro agravado y feminicidio de la menor de 7 años Fátima, cuyo cuerpo fue encontrado en la alcaldía Tláhuac.

A través de un comunicado, la fiscalía señaló que elementos de prueba presentados permitieron que el juez de control vinculará a proceso a Giovana “N” y a Mario “N” por su presunta participación en los delitos de secuestro y feminicidio.

Durante una audiencia, el juzgado determinó que el hombre y la mujer en calidad de imputados tendrán que permanecer, como medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, así como el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, además fijó un plazo de 4 meses para que la investigación complementaria se dé por concluida.

Ayer por la tarde, la abogada Angélica Urbina renunció para defender a Giovana “N”, esto luego de que recibiera una serie de amenazas de muerte, así como insultos por parte de ciudadanos que repudian el feminicidio de la menor de 7 años.

La penalista señaló que el bufete donde labora decidió ofrecer los servicios de defensoría de manera gratuita a la imputada, pero a pesar de las amenazas por parte de diversas personas, se considerará estrictamente el derechos a su debido proceso.

Por otro lado, Angélica Urbina aseguró que el proceso de Giovana “N” y Mario “N” será complicado, por lo que demostrarse culpables, ambos enfrentarán cargos por secuestro y feminicidio de la pequeña Fátima, asimismo, afirmó que la acusada fue víctima de acoso por parte de su esposo y estas acusaciones se determinarán durante el juicio en su contra.

La pareja fue detenida el pasado miércoles en el municipio de Isidro Fabela, Ejido Tlazala en el Estado de México, donde fueron presentados a la Fiscalía de Atizapán de Zaragoza, donde esperaban una orden de aprehensión para ser trasladados a la CDMX, donde llevarían a cabo todo su proceso jurídico.

