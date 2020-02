Se presentan ligeros daños por Evento de Norte en Oaxaca: CEPCO

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de febrero de 2020.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informa que derivado del Evento de Norte, lluvias y tolvaneras en diferentes partes de la entidad, se han presentado daños ligeros en cuatro municipios del estado.

El titular de la dependencia, Heliodoro Díaz Escárraga, informó que en la jurisdicción de la agencia de San Martín Montoya, se presentó la caída de un árbol que afectó de manera directa una caseta; en tanto en Salina Cruz, se desplomó un panel solar lo que generó el cierre de una calle.

En Ciudad Ixtepec, el fuerte viento provocó la caída de un árbol en la calle Moctezuma, afectando de manera directa una unidad de motor.

Mientras que autoridades de San Francisco la Paz, en Santa María Chimalapas, encabezada por el agente Juan de Dios Vicente reportaron daños en cultivos por el desbordamiento del río Uxpanapa derivado de las lluvias de las últimas horas.

En estas zonas, dijo el funcionario estatal, se mantiene vigilancia y se han activado los Consejos Municipales de Protección Civil, quienes atienden los daños generados por el paso del Frente Frío número 40.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario