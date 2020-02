San Martín Tilcajete celebrará su Carnaval Ancestral

-Durante todo el día habitantes de la población recorren las calles en comparsas y diversos disfraces

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de febrero de 2020.- La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca (Sectur Oaxaca) llama al turismo nacional, extranjero y a las y los oaxaqueños a visitar la población de San Martín Tilcajete este 25 de febrero, para celebrar el Carnaval Ancestral 2020.

El regidor de Educación, Cultura y Turismo de este municipio, Esteban Fabián Méndez, manifestó que esta celebración es una tradición ancestral que reúne a toda la población en la que se reciben a visitantes de distintas partes del estado, del país y de otros lugares del mundo.

Destacó que el 25 es el día de carnaval y desde las 7:00 de la mañana las y los habitantes recorren a las calles de San Martín Tilcajete con música y sus diversos disfraces, entre los que destacan los diablos aceitados y disfraces de novio, novia, padrinos y madrinas para parodiar una boda.

Dijo que un día antes por la mañana, los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas también salen en comparsas a celebrar de esta tradición ancestral y por la tarde empiezan a verse en las calles las primeras comparsas de adultos.

El regidor municipal señaló que además de vivir este carnaval, las y los visitantes podrán conocer en San Martín Tilcajete su riqueza artesanal representada en los alebrijes elaborados en madera, con diversos colores y diseños únicos; así como degustar la gastronomía de la región.

Fabián Méndez hizo extensa la invitación a ser parte de esta festividad que se lleva a cabo durante todo el día y a disfrutar de una población con una tradición artesanal que es reconocida a nivel internacional.

El Carnaval Ancestral de San Martín Tilcajete tendrá presencia este sábado 22 de febrero, en la 2ª Muestra de Carnavales de los Valles Centrales que realiza el municipio de Oaxaca de Juárez a partir de las 17:00 horas en el andador turístico de la Ciudad de Oaxaca.

