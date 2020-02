Reforzar los valores de la juventud oaxaqueña, fundamental en esta administración: IMM

Oaxaca, Oaxaca.- Con la representación del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, Ivette Morán de Murat, en compañía de directivos de la Fundación Scholas México A.C. y Scholas México, asistieron a la clausura del evento “Scholas Ciudadanía”, en el Parque Recreativo “Ciudad de las Canteras”.

En su recorrido, la presidenta honoraria, saludó a las y los 152 participantes, jóvenes estudiantes de las ocho regiones del estado, a quienes expresó su alegría de compartir este momento de profunda reflexión. Cabe resaltar que con esta actividad, se cumple la segunda parte del programa que se llevó a cabo el año pasado en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO).

“Estoy muy contenta de asistir el día de hoy con todas y todos ustedes. A nombre de mi esposo, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, les damos la más cordial de las bienvenidas, agradeciendo siempre por elegir a Oaxaca para trabajar por la juventud. Hoy en día, con tanta violencia que persiste en el mundo y en nuestro país, es bueno refrendar los valores, como la honestidad, la amistad, la lealtad, la solidaridad, entre muchos más”, señaló Ivette Morán de Murat.

Además, Ivette Morán de Murat, resaltó la importancia que tiene esta actividad con las y los jóvenes, ya que a través de la metodología del arte, juego y pensamiento, adquieren habilidades para poder implementarlas posteriormente con las niñas y los niños de sus escuelas y comunidades. Dichas habilidades sociales fundamentales, servirán de igual forma para su desarrollo personal y profesional.

Guido Tomás Savall, Coordinador Nacional de Fundación Scholas México A.C., agradeció las atenciones que el gobierno del estado tuvo para la realización de este evento. Además, añadió: “Sin duda alguna, el gobierno que encabeza el maestro Alejandro Murat Hinojosa, es un gobierno de resultados y cercano a su gente. Agradecidos siempre por el apoyo que nos brindan para realizar estos eventos en pro de la niñez y adolescencia oaxaqueña”.

Continuando con la Gira de Trabajo por el estado, Ivette Morán de Murat, en compañía de la senadora de la república, Susana Harp, se trasladaron a la región de la costa, con la finalidad de visitar el municipio de San Juan Bautista lo de Soto. En este municipio, la presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF Oaxaca, fue recibida por el presidente municipal Aquiles Aguirre Núñez, así como Patricia Clemente Huerta, presidenta DIF municipal de San Juan Bautista lo de Soto.

“Desde el día uno de esta administración, mi esposo, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, ha puesto el ejemplo de ser un gobierno cercano, un gobierno que camine, que esté presente en los municipios. Me llena de mucha emoción ver qué las niñas y los niños no se bajan de los juegos que el día de hoy inauguramos, verlos felices y sonriendo es el mejor regalo. Todos estos apoyos no serían posibles sin la buena voluntad de las empresas socialmente responsables. Como siempre, es un gusto trabajar de la mano con ellas. Oaxaca avanza con la suma de esfuerzos de todas y todos”, resaltó Ivette Morán de Murat.

Por su parte, el presidente municipal Aquiles Aguirre Núñez, dijo sentirse contento porque es la primera vez que la esposa de un gobernador visita su municipio, resaltando el gran trabajo de la señora Ivette Morán de Murat en pro de las familias oaxaqueñas. En este sentido, mencionó: “Usted nos prometió un parque, y ha cumplido, demostrando que es una persona de palabra y de gran calidad humana. Nos sentimos contentos porque sabemos que contamos con su apoyo y que no nos abandonará”, reiteró el presidente municipal de San Juan Bautista lo de Soto.

La inversión total en la gira de trabajo por San Juan Bautista lo de Soto fue de 533 mil pesos, reflejados en el Parque Infantil Incluyente y la entrega de diversos apoyos sociales, beneficiando a las familias de esta localidad.

Por otra parte, la Caravana Deportiva llegó a las agencias de Candiani y Cinco Señores en Oaxaca de Juárez. Cabe destacar que el monto total de inversión para ambas agencias fue superior a los 500 mil pesos, beneficiando a estas agencias municipales de los Valles Centrales.

