¡Es oficial! HBO confirma programa especial de Friends

El elenco de la serie volverá a reunirse en un especial -que no seguirá un guion- disponible con el lanzamiento de la plataforma HBO Max en mayo, informó WarnerMedia este viernes.

¡Es oficial! Después de 15 años, nueve meses e innumerables peticiones de fanáticos de todo el mundo (…) el elenco de ‘Friends’ se reunirá en un especial exclusivo para HBO Max», dijo el conglomerado mediático en un comunicado. «

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, que protagonizaron el aclamado show por 10 temporadas, recibirán entre 2.5 y 3 millones de dólares por este especial, informó la prensa especializada.

«Sucederá», escribieron las estrellas de Friends en Instagram, todas con la misma foto del elenco en un auto convertible.

Supongo que podríamos llamar a este episodio ‘El que reunió a todos de nuevo’. Me encanta ver cómo atrae espectadores generación tras generación», expresó Kevin Reilly, jefe de contenidos de HBO Max, quien trabajó en la serie original.

Además del especial, WarnerMedia ofrecerá en su nueva plataforma todos los capítulos de Friends tras pagar 425 millones de dólares por los derechos.

Friends, que se produjo entre 1994 y 2004 en el set 24 de Warner Bros, ganó docenas de premios, además de darle fama mundial a Aniston y a sus coprotagonistas.

