Murat apoya jornada nacional, un día sin mujeres

Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- El gobernador de Oaxaca Alejandro Murat se pronunció por apoyar la jornada nacional #UnDíaSinNosotras del próximo 9 de marzo, evidenciando que es tiempo de dar un golpe en la mesa para frenar la violencia de género y femenicida.

El mandatario, consideró como un llamado importante el que hacen las mujeres en México por lo que mencionó que hay que sumarnos todos, porque dijo, somos una sociedad que rechaza de manera clara y contundente la violencia contra la mujer y debemos de trabajar siempre para que las mujeres mexicanas, alcancen sus sueños, sin ningún tipo de obstáculo.

“y no solo me sumo, quiero decir que también hacemos acciones para generar empleos, para que las mujeres tengan un espacio seguro y un espacio en paz, además de generar condiciones de empoderamiento para que pueda tener derecho a una vida digna, a un empleo bien remunerado y a un estado seguro y en paz”

“Yo soy padre de familia y soy padre de tres hijas, y quiero que tengan un México en donde también alcancen sus sueños y como gobernador, asumo la responsabilidad para generar las condiciones de paz, seguridad y respeto a las mujeres y las niñas”.

En lo que respecta a la alerta de género que se determinó en 40 municipios, Murat dijo que ya se han sentado las bases para revertir las condiciones de violencia, con la instrumentación de políticas públicas y acciones de reeducación de la sociedad para terminar con todas las expresiones de violencia en contra de las mujeres.

Informó que se entregó 100 botones de pánico-geolocalizadores, al igual número de mujeres que son víctimas de violencia de género y han recibido amenazas feminicidas.

Mencionó que es la primera vez que se aplica en el sureste, y en Oaxaca, incluso en el país, ya que el modelo de desarrollo que se utiliza en Aguas Calientes que está en fase experimental, a diferencia del que ya opera en la CDMX.

Adelantó que en breve operará un modelo semejante en zonas indígenas y en zonas de riegos o de alta incidencia delictiva.

En Oaxaca hay unas 800 mujeres de entre 20 a 40 años, que han sido víctimas de violencia, de las cuales 100 están en riesgo extremo de ser víctimas de un feminicidio por lo que estas últimas serán las primeras en portar el botón verde de pánico y auxilio, dentro del programa de protección de mujeres aplicado mediante dispositivos tecnológicos.

Detalló que es la convivencia cotidiana en Oaxaca, donde se presenta los mayores ataques contra las mujeres, principalmente en el ámbito doméstico y se ha identificado que en la mayoría de las ocasiones son las parejas sentimentales, los responsables de las agresiones y femenicidios.

