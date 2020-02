Italia confirma segunda muerte por coronavirus

Las autoridades sanitarias de Italia anunciaron este sábado la segunda muerte de una persona infectada por el nuevo coronavirus, mientras el número de contagios confirmados en el país europeo ascendió a 30.

La víctima es una mujer, cuya edad no se ha revelado, que falleció este sábado en la región de Lombardía, informó la agencia italiana ANSA.

La noticia se produce poco después de que un hombre de 78 años infectado de coronavirus muriera la noche del viernes en la ciudad de Padua, en la vecina región del Véneto.

El número de personas que han dado positivo para la prueba de Corovinarus aumentó a 29, de ellos 27 viven en Lombardía, mientras que dos son los casos comprobados en Véneto, además de la mujer que falleció este sábado.

Las autoridades de Lombardía han pedido a los residentes de diez municipios, a los que ahora se sumarán algunos de Veneto, que no salgan de sus casas de forma temporal, además de que ordenó el cierre de colegios, restaurantes, negocios e instalaciones deportivas como medida de prevención.

Según el diario La Repubblica, la medida afecta al menos a 50.000 personas que han quedado «semiconfinados» de forma provisional hasta que las autoridades aconsejen volver a hacer vida normal.

