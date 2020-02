Busca SADER integrar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y Sustentable en los municipios

-Dijo que se ha determinado retomar este programa que había estado suspendido desde 2002, con la intención de identificar las necesidades de los pueblos y su potencial productivo.

Santa María Jacatepec, Oaxaca.- El Coordinador Regional de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) Jesús Caña Morales, explicó que aprovechando la Integración del Consejo Municipal se plantea retomar también el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y Sustentable que desde el 2002 se había suspendido, lo cual dijo que esto permitirá una mayor planeación en los proyectos agropecuarios que serían mayormente sostenibles para los productores.

Así mismo explicó que con este programa, se da mayor facilidad para identificar las necesidades de los municipios en la región, al conocer los productos que dan de manera potencial en el área y de esta manera, pudiera ser aprovechado a través de proyectos enfocados en el sistema productos, creando lazos organizativos entre los municipios de algún corredor.

Así mismo explicó que los mismos productores desde la visión Agropecuaria, pesquera y acuícola, puedan proponer ideas desde sus trincheras que abonen a constituir un Consejo Distrital Rural y Sustentable, así también comentó que los Presidentes Municipales deben destinar una parte del presupuesto en proyectos agropecuarios, para poder incentivar el campo.

Por otro lado informó que está en puerta el Programa de Producción para el Bienestar, sin embargo dijo que todavía no se ha dado a conocer de manera oficial en esta región, por lo que espera que en los próximos días se vayan estableciendo los requerimientos y los protocolos, para establecer las reglas de operaciones con este nuevo programa.

