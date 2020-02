Afirma edil de Valle, que reducción del presupuesto hubiera colapsado el desarrollo y la paz social del municipio

-Dijo que la Secretaría de Finanzas debe tomar con seriedad este asunto, pues las reducciones que pretendían hacerles, hubiera ocasionado que los conflictos regresaran al municipio.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Luego de que hace unos días el Periódico Oficial de la Federación informara que para el municipio de Valle habría un recorte presupuestal de más de 5 millones de pesos tan solo en el fondo 4, fue hasta este viernes que la Secretaría de Finanzas aclaró esta situación y argumentó, que se debió a un error de aritmética, ya que el descuento solo aplicaría en Fondo 3 pero solo una mínima parte, asi lo dio a conocer Rey Magaña presidente municipal de este lugar.

Declaró que Valle Nacional vive tiempos difíciles en el tema de presupuesto y comentó que esta decisión, hubiera colapsado el desarrollo y las finanzas públicas del municipio, además de la paz social que se vive actualmente, por lo que pidió a la Secretaría de Finanzas tomar con seriedad esta situación, con un tema tan sensible como lo es el presupuesto, pues dijo que se está trabajando para atender los rezagos que existen en este municipio y que por error de números, hubiera ocasionado que a esta región regresarán los conflictos sociales.

Así también explicó que será en el mes de marzo cuando ya se dé a conocer la cantidad que le corresponde a su municipio, aunque mencionó que en el Fondo 3 el recorte sería inevitable.

En lo que respecta al Fondo 4 detalló Magaña García, que este rubro se aplica en el tema de Seguridad así también como a las asistencias sociales y gastos corrientes que se generan dentro de la administración en todo el año.

Estas declaraciones las dio en el marco de la Integración del Consejo Municipal para las obras Prioritarias y aclaró que en la actualidad, hay coordinación y diálogos con las autoridades para la priorización de sus obras, además de que en este municipio las autoridades ya conocen los mecanismos para elegir las obras que deben respetar los lineamientos del Consejo de Planeación y Desarrollo Social.

