Tras acuerdo con Insabi, Fucam garantiza tratamientos gratis a mujeres con cáncer

La Razón

La Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) informó que continuará brindando servicios gratuitos a las pacientes que iniciaron su tratamiento antes del 31 de diciembre del año pasado, previo a la suspensión del Seguro Popular.

Además, detalló que mantiene las puertas abiertas para recibir nuevos casos a quienes atenderá con apoyo de las cuotas de recuperación basadas en estudios socioeconómicos.

En un comunicado, la asociación civil detalló que ayer llegaron a un acuerdo con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en el que se acordó que el órgano se comprometió a reembolsar los gastos pendientes por cubrir, correspondientes al último semestre de 2019.

“Extendemos el agradecimiento al gobierno federal, a la Secretaría de Salud y al Insabi por el apoyo y compromiso manifestado. Confiamos en poder colaborar con este nuevo sistema de salud a favor de las mujeres más vulnerables de nuestro país, con cáncer de mama”, se lee en el documento.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario