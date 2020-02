Se prevé Evento de Norte, lluvias y tolvaneras en Oaxaca: CEPCO

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de febrero de 2020.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informa que en las próximas horas se presentará Evento de Norte, lluvias y tolvaneras en diferentes partes de la entidad, por lo que exhorta a la población a seguir las recomendaciones que la dependencia estatal emite.

El titular de la dependencia, Heliodoro Díaz Escárraga, señaló que este fenómeno se presenta derivado del Frente Frío número 40 y su masa de aire frío, y afectará en mayor medida a la zona del Istmo, Sierra Norte y Sur, así como a la Mixteca, Cañada en la parte alta y los Valles Centrales.

Ante esta situación, dijo que las delegaciones de estas regiones se mantienen preparadas para activar los Consejos Municipales de Protección Civil en caso de requerirse. En tanto se exhorta a la población atender las recomendaciones emitidas por la dependencia, Guardia Nacional, Policía Federal y Capitanía de Puerto.

Cabe destacar que de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional el Frente Frío estará transitando este día sobre el sureste del país hasta llegar a la Península de Yucatán, favoreciendo lluvias de intensidad variable en la Sierra Norte, Cuenca del Papaloapan y norte y noreste del Istmo.

La masa de aire frío que lo impulsa generará evento de “Norte” con rachas fuertes a intensas entre 85 a 100 kilómetros por hora en el oriente del Istmo, en el tramo La Venta-La Ventosa, así como oleaje elevado de 3 a 5 metros en aguas del Golfo de Tehuantepec.

Además de un ligero descenso de temperatura en el resto del Estado, con presencia de tiempo ventoso y tolvaneras fuertes en zonas planas de la Mixteca y Valles Centrales.

