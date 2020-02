Responsabilidad del municipio que ese rastro TIF, funcione: SEDAPA

-En caso de que las autoridades les presenten un proyecto, buscarán la forma de apoyarlos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Últimamente personal de la Regiduría de Servicios Públicos, están buscando reactivar al 100% el rastro tipo Inspección Federal (TIF), y para eso están reuniéndose con autoridades de diversos municipios, ante esto el Subsecretario de Producción de la SEDAPA, Gabriel Cué Navarro, puntualizó que el rastro es municipal y le corresponde a las autoridades de Tuxtepec, hacer lo necesario para reactivarlo.

Dijo “el rastro es 100% municipal, se construyó con recursos estatales en el 2016, 2017 pero bueno se le otorgó al municipio, y es el municipio el que tiene que buscar los mecanismos para poder echar a andar realmente ese rastro, sabemos que hay un proyecto”.

Agregó que van a esperar a que se integre el proyecto por parte de las autoridades y ver como los apoyan como gobierno del estado, “desde luego, van a contar con nuestro apoyo, y coadyuvar para que funcione y es responsabilidad del municipio que ese rastro funcione”.

Y es que desde que el rastro tipo TIF se entregó a las autoridades municipales, no ha funcionado al 100% debido a problemas, primero con los tablajeros quienes al final se dividieron, y luego con los vecinos del Fraccionamiento Hacienda Real, y lo que ha provocado que solo funcione a un 10%, cuando fue diseñado para sacrificar a 100 animales diarios.

