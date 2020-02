Promueve IEEPO estrategias para revitalización de las lenguas indígenas

-En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el director general, Francisco Ángel Villarreal inauguró las actividades de una jornada cívica, académica y cultural

Santa María Atzompa, Oax. 21 de febrero de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), contribuye en la revitalización de las lenguas indígenas y sus variantes dialectales desde el trabajo del aula y promueve estrategias de inclusión, capacitación y sensibilización para preservar el legado y riqueza de los pueblos originarios, señaló el director general, Francisco Ángel Villarreal.

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que se conmemora el 21 de febrero, a nombre el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, reconoció a las maestras, maestros y alumnado que mantienen vivas las lenguas maternas.

Al inaugurar las actividades de una jornada cívica, académica y cultural en la que participaron docentes, directores, padres y madres de familia así como el alumnado de Educación Indígena, que incluyó conferencias, conciertos musicales y lecturas de poemas y textos bilingües, dio a conocer que próximamente se pondrá en marcha la Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el Medio Indígena.

De esta manera, dijo, se garantizarán los servicios educativos en los pueblos originarios y la preservación de las 16 lenguas maternas y sus 177 variantes en Oaxaca. “Vamos a impulsar que jóvenes con vocación y originarios de la comunidad, propuestos por los comités de padres de familia y autoridades municipales, puedan mantener el arraigo en su localidad y estudiar su carrera como docentes”, explicó.

Resaltó que ya se cuenta con el presupuesto para llevar a cabo la Estrategia y en breve plazo se iniciará con el apoyo de la Universidad Pedagógica Nacional, y resultado de una acción conjunta de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la administración del gobernador Alejandro Murat y el magisterio.

“Vamos a pelear porque las lenguas maternas de Oaxaca, las 16, tengan maestras y maestros que verdaderamente las hablen, que una lengua materna no colonice a otra y no castellanicemos. Vamos a preservar ese gran tesoro para que niñas, niños y jóvenes tengan el beneficio de una educación en su variante dialectal”, enfatizó el Director General del IEEPO.

En su oportunidad, en mixteco y en español, la directora de Educación Preescolar Indígena, Constantina López Pacheco expresó su orgullo por ser hablante de esta lengua materna y agradeció a la autoridad educativa el impulso de cursos, talleres, conferencias y diplomados que contribuyen al fortalecimiento de la identidad lingüística.

Asimismo, intervino la estudiante Gabriela Toledo Pura, de la Escuela Primaria Bilingüe “Agustín de Iturbide Aramburú, de San Pedro Tepinapa Comunal, de Santiago Jocotepec, Tuxtepec, quien señaló que la lengua materna es el alma, la armadura de la mente humana y un archivo de la historia.

En la jornada cívica, académica y cultural, se contó con la intervención musical de la Banda Filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (CECAM) de Santa María Tlahuitoltepec, Mixe y la lectura de poesía coral y poemas en Chinanteco por alumnos de la Escuela Primaria Bilingüe “Agustín de Iturbide Aramburú” de San Pedro Tepinapa Comunal, Santiago Jocotepec.

También se impartió la conferencia magistral: Las lenguas originarias de Oaxaca, a cargo del doctor Godofredo Gerbasio Santiago Martínez; se presentaron con cantos y cuentos en lengua triqui los alumnos del Centro de Integración Social (CIS) “Niños Héroes” de La Sabana, Santiago Juxtlahuaca; y niñas y niños de la Escuela Primaria Bilingüe “Niños Héroes de Chapultepec”, de El Tortuguero, San Juan Mazatlán, Mixe, mostraron su talento dancístico, con sones y jarabes mixtecos.

Otra de las actividades fue la presentación del libro: Cuaderno para el docente: Historias regionales de Oaxaca del doctor Salvador Sigüenza Orozco, a cargo de la etnohistoriadora Daniela Traffano.

