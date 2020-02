Locatarios oaxaqueños del mercado 20 de Noviembre, bloquean calles céntricas

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Locatarios del mercado 20 de Noviembre bloquearon la mañana de este viernes calles céntricas de Oaxaca, para exigir una mesa de diálogo con el presiente municipal Oswaldo García Jarquín.

Ricardo Leyva dirigente de los locatarios, dijo que ya son varios los oficios que se le han enviado al edil capitalino sin que hasta el momento, tengan reunión alguna por lo los comerciantes ya han llegado al hartazgo.

Los más de 300 locatarios, manifestaron que son diversas demandas las que se mantienen pendientes con el edil, sin embargo desde el inicio de su mandato a la fecha, no se ha llegado a una reunión.

Por ello, este viernes iniciaron un bloqueo a las afueras de su mercado afectando el tránsito del transporte que a diario circula en esa zona, amagando con que si no hay una respuesta positiva por parte del presidente municipal, el lunes estarían bloqueando un par de cruceros importantes en la capital oaxaqueña, a fin de que se puede disponer de una mesa para plantear sus inconformidades.

Comentarios

