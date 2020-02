Lengua chinanteca podría desaparecer en 50 años: Interpretes

-Señalan que no hay nada que celebrar en el día internacional de la lengua materna

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este 21 de febrero se conmemora el día internacional de la lengua materna, sin embargo no hay nada que celebrar y como ejemplo un grupo de intérpretes afirma que la lengua chinanteca podría desaparecer en los próximos cincuenta años, esto de acuerdo a estudios antropológicos que se han realizado.

Bernardino Jiménez Jiménez, uno de los intérpretes, señaló que en las escuelas denominadas “bilingües”, no existe una metodología de enseñanza para preservar las lenguas maternas, situación que evidencía la falta de interés por parte de las autoridades e instituciones educativas para revertir esta situación.

Agregó que la verdadera lucha por preservar las lenguas indígenas se da en las comunidades, por ello reiteró la importancia de que no se pierdan las lenguas maternas, pues al desaparecer una, se pierde parte de la identidad del pueblo mexicano.

Además lamentó que en el acceso a la justicia exista un vacío total, pues muchos indígenas que están en un proceso legal, no tienen acceso a intérpretes, tal y como lo señalan las leyes y reglamentos correspondientes, no obstante esta situación se replica en todos los ámbitos.

Como ejemplo puso que si alguien llega al palacio municipal y no habla español, no puede ser atendido, pues no se cuenta con intérpretes que lo ayuden a resolver su problema, por ello señaló que si no se cumple con esta obligación constitucional, se da pié a un vacío institucional.

Por su parte el abogado Hugo Dehesa, reiteró que en este día no hay nada que festejar, debido a que desde hace muchos años las personas y comunidades indígenas han sido discriminadas, además de que para ellos es muy complicado tener acceso a la justicia, a la salud y a la educación.

Como ejemplo puso que varias mujeres han tenido que dar a luz en los pasillos de los hospitales y señaló que este día debe servir para que las autoridades tomen conciencia de que falta mucho por hacer en la materia.

