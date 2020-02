Jóvenes que deseen estudiar ciencia y tecnología, sin muchas oportunidades

Solo algunos colegios tienen estas carreras, pero falta ampliar las opciones en las escuelas públicas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes se realizó la Cuarta edición de E-CAT (evento de ciencia, arte y tecnología), en donde se impartieron temas como “Lo divertido de la ciencia”, “Soy mujer, soy astronauta”, y el de “Misión, era Espacial Mexicana”, y en donde uno de los expositores destacó la falta de oportunidades para muchos jóvenes que deseen estudiar carreras afines a la tecnología.

El Integrante del Proyecto AztechSat 1 Luis Fernando Rodríguez Contreras, puntualizó que sí hay colegios con carreras como ingeniería mecánica, eléctrica, la electrónica, en informática, “hay opciones pero necesitan ampliarse y sobre todo actualizar los planes de estudios, porque todo lo que es tecnología, avanza con una velocidad tan vertiginosa que es necesario estar actualizad, entonces se necesitan más oportunidad para que lo puedan acceder las personas”.

Dijo que el que solo haya estas carreras en unos colegios, limita a muchos jóvenes interesados en estas carreras, las cuales son costosas, aun así invitó a los jóvenes a creer en que pueden hacer las cosas

Explicó que el nanosatélite AztechSat-1, fue producto de una colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Mexicana (AEM) y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), construido por 73 estudiantes y 12 profesores (29 mujeres y 56 hombres); es de forma cúbica que hará pruebas de interconexión intersatelital en la constelación de GlobalStar, con la finalidad de poder bajar información a la Tierra sin necesidad de estaciones terrenas.

El AztechSat-1 superó las estrictas pruebas técnicas de la NASA, lo que, desde el primer astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela en 1985, representa hoy el regreso del talento de México al espacio

