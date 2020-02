Grupo de habitantes de Tlacolula, afirma que no permitirán construcción de escuelas

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de la Comisión Ciudadana de Tlacolula, ratificaron que no permitirán la construcción de escuelas en la zona centro de ese municipio, pese al riesgo de violencia que pueda suscitarse.

En conferencia de prensa señalaron que no van a sujetarse al interés del gobierno del estado de que las escuelas primarias se construyan en el predio ubicado en la zona centro del municipio, pues no es propiedad federal y tampoco hay permisos de construcción.

Aseguraron que en este municipio con el uso de la fuerza pública, pretenden se termine la construcción de las escuelas “Presidente López Mateos y Sor Juana Inés de Cruz”.

Reiteraron que el asunto de reubicar las escuelas primarias es para rescatar el Centro Histórico de Tlacolula, mientras que los niños cuenten con un espacio digno para poder recibir sus clases.

Acusaron que existe desinformación y engaño de las autoridades pues el predio donde se construye no es propiedad federal y tampoco cuentan con los permisos de construcción, lo que se puede verificar mediante portal de transparencia.

Sobre la situación del presidente municipal, Carlos León Monterrubio indicaron que exigen su revocación de mandato, toda vez que hasta el momento no da la cara a sus habitantes, y su actuación en este conflicto ha dejado mucho que desear.

“El presidente traicionó al pueblo, solamente dijo que el solo ha recibido órdenes, el municipio está cerrado, no aparece y no responde a las peticiones del pueblo”.

Asimismo, indicaron que el amparo solicitado contra la construcción sigue en marcha e instrumentos legales para evitar que viole la autonomía de Tlacolula.

