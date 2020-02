Google celebra a Chespirito con colorido doodle

Google lanzó un doodle en homenaje a Roberto Gómez Bolaños, el comediante mundialmente conocido como Chespirito, por el 91 aniversario de su nacimiento.

En el doodle de Google, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, aparece de perfil saliendo de una televisión, esto con el fin de homenajear la trayectoria y la huella que dejó en los contenidos mexicanos.

“Su legado sigue vivo en las repeticiones de la serie, que se han traducido a más de 50 idiomas. Gracias por todas las risas, Chespirito: ¡tu sonrisa contagiosa trae alegría a las familias de todo el mundo!”, explica Google a través de su blog de doodles.

El artista Helene Leroux fue quien creó el doodle.

¿Quién es Chespirito?

Roberto Gómez Bolaños nació un día como hoy en la Ciudad de México. Entre sus logros más importantes se encuentra la creación del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el doctor Chapatín, personajes que han marcado distintas generaciones.

Su contenido televisivo ha estado más de cuatro décadas después de su estreno. Incluso, hasta a la fecha sus programas siguen apareciendo en las pantallas televisivas de Latinoamérica.

¿Por qué le dicen Chespirito?

Chespirito es un compositor musical, director y productor, principalmente, pero su habilidad para crear personajes e historiasle otorgó el apodo de Chespirito.

De acuerdo con el propio Chespirito, el director Agustín Delgado fue quien le puso el sobrenombre durante las filmaciones de la película “Los Legionarios” y fue debido a que el cineasta comparó su ingenio con el de William Shakespeare.

