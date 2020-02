Gobierno de la CDMX se une a #UnDíaSinMujeres: Sheinbaum

josecardenas.com

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló que su administración, así como la administración de las alcaldías de la capital se une a #UnDíaSinMujeres.

Según la mandataria local, publicará a través de la Gaceta Oficial un mandato en el que instruyen a no descontar el sueldo, ni amonestar a las mujeres trabajadoras que decidan unirse al Paro Nacional.

“El día de hoy estaremos publicando un acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, hay muchas mujeres que han llamado a un paro a un día sin mujeres el 9 de marzo”.

Estamos publicando un acuerdo en donde establecemos que se instruye a las personas titulares de las alcaldías dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración pública de la Ciudad de México, a través de sus direcciones generales ejecutivas homólogas responsables de la administración de los Recursos Humanos, para que no se ejerce ninguna clase de amonestación represalia o sanción en materia laboral”, enfatizó la jefa de Gobierno.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario