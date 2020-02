Fiscalía de Oaxaca violó presunción de inocencia de Vera Carrizal: Familiares

-Así mismo señalan que la fiscalía está actuando por presión mediática

Oaxaca, Oaxaca.- Familiares de Juan Vera Carrizal, denunciaron que la Fiscalía General de la República violó el principio de presunción de inocencia del empresario y ex legislador priísta, toda vez que lo están haciendo ver como el autor material del ataque en contra de María Elena Rios, sin que se haya dictado una sentencia.

Maribel Pérez Santaella, abogada de la familia, dijo que no se puede señalar a una persona como culpable de un delito, en tanto no se demuestre lo contrario, además enfatizó que no se ha dictado una sentencia y por consiguiente, no se puede tratar a Vera Carrizal como culpable como lo ha hecho ver la Fiscalía.

Incluso comentó que Vera Carrizal saldrá a la luz pública en su momento debidamente asesorado y que el empresario está en la mejor disposición de que se detenga al verdadero autor intelectual del ataque en contra de la saxofonista María Elena Ríos.

Por su parte Ashlye Vera, hija de Juan Antonio Vera Carrizal, dijo que su padre es inocente hasta que se demuestre lo contrario y que la investigación se está desviando, principalmente por la presión que se ha hecho en las redes sociales.

Cabe recordar que en días pasados el Fiscal General Ruben Vasconcelos Méndez dio a conocer que se ofrece una recompensa de hasta un millón de pesos a la persona que brinde información que lleve a la ubicación y detención de Juan Vera Carrizal.

En ese sentido Ashlye Vera, dijo que su familia está dispuesta a ayudar monetariamente a la fiscalía, si es que esta dependencia no cuenta con los recursos para continuar con la investigación, pues reiteró que su padre es inocente de los cargos que se le imputan, toda vez que no existen pruebas fehacientes que lo señalen como el autor intelectual de dicho ataque.

