Esperan realizar en este 2020, 25 Ferias de la Inclusión en Oaxaca

Con ésas, buscan apoyar a los artesanos de Oaxaca, ya en ocasiones no tenían donde vender sus productos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Subsecretaria de Inclusión Social de la SEDESOH Claritza Ordaz Pineda, puntualizó que para este año esperan realizar alrededor de 25 ferias de inclusión social, con una derrama aproximada de más de 20 millones de pesos.

Señaló que durante el año pasado lograron realizar 22 ferias con una derrama de aproximadamente de 2.4 millones de pesos, y lo que mueve la economía de los artesanos de la región, debido a que en ocasiones no tenían espacios para ofrecer sus productos.

Explicó que en estas ferias de inclusión participan alrededor de 680 expositores que están en el padrón, y en donde dé toman en cuenta para estas ferias que se realizan en todas las regiones del estado.

La Subsecretaria de Inclusión Social, estuvo presente en la Feria de la Inclusión que se realizó en Tuxtepec y la cual estará en hasta el próximo domingo, y en donde estarán participando alrededor de 40 expositores que están ofreciendo ropa típica, bordados, bolsas artesanales, artesanías en jícaras, en madera, bisutería, accesorios, téjate, pan, mezcal, botanas y otros productos más.

Quien desee participar próximamente en estas ferias, puntualizó la funcionaria que deben de registrarse en el padrón que existe y así ser tomados en cuenta.

