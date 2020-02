En Valle Nacional, solo el 35% de la población habla lengua materna: Sección 22

-El mayor porcentaje se encuentra en las comunidades, por lo que señalan que es necesario seguir fomentado la lengua materna, a través de estas actividades.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Cientos de niños, padres de familia y maestros de la zona escolar bilingüe #130 participaron en una calenda con el motivo de celebrar el Día Internacional de la Lengua Indígena, por lo que escuelas de preescolar, educación inicial y primaria, presentaron a través de bailes, música, cantos traducidos a la lengua materna, poesías y exposiciones gastronómicas las tradiciones de cada pueblo.

Un evento que fue bien visto por todos los asistentes y felicitaron a los organizadores, lo que enaltece la cultura chinanteca a través de los pueblos indígenas que dieron lo mejor de sí, para que los presentes conocieran las riquezas naturales que existen en ésta región a la que consideraron que es una tierra bendecida.

Por su parte el Secretario General de la Delegación de la Sección 22 Juan Carlos Moreno Díaz, señaló que con estas actividades se busca el rescate de la lengua materna pues reconoció que se ha ido perdiendo y que en la actualidad solo el 35% de este municipio son hablantes, mientras que el resto ya desconocen por completo el Chinanteco, sobre todo en la cabecera municipal.

Asi también aseguró que desde 2006 se ha implementado este programa en las escuelas en las cuales, la lengua materna debe ser una obligación para los estudiantes ya que se busca fomentar el chinanteco por lo que explicó, que a pesar de que el trabajo no ha sido fácil, si está dando los resultados.

Por último agregó que existe una gran responsabilidad por parte del magisterio para seguir rescatando el chinanteco en esta región y asi también fomentar la cultura de los pueblos, a base de su gastronomía típica y sustentable.

A este evento se sumaron escuelas de los municipios de Santa María Jacatepec y Santiago Comaltepec, donde manifestaron que se deben seguir organizando para realizar actividades de este tipo pues es fundamental para que las nuevas generaciones, sean incentivadas en el fomento a la lengua indígena.

