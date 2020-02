El desgarrador mensaje de un niño víctima de bullying

A través de redes sociales, comenzó a circular la historia del pequeño que, cansado de los abusos constantes que padece en una escuela de Australia -de donde es originario-, pide a su madre una soga para acabar él mismo con su vida.

La mujer identificada como la madre, de nombre Yarraka Bayles, compartió los estragos que ha causado el bullying en su pequeño; asimismo, pide a los padres de familia educar a sus hijos a fin de erradicar el acoso escolar.

Acabo de ver cómo mi hijo es víctima de bullying en la escuela. Quiero que sepan que éste es el efecto que causa el bullying. Eduquen a sus hijos, sus familiares y amigos. Luego se preguntan por qué los niños y jóvenes se quitan la vida”, Yarraka Bayles, madre de niño víctima de bullying.

El menor no puede contener el llanto mientras su madre explica que su hijo es una víctima de bullying debido a la condición física con la que nació, y por la cual ha recibido malos tratos por parte de los otros estudiantes de la escuela ubicada en Brisbane.

La finalidad de la mujer, al mostrar la grabación, es hacer conciencia sobre el tema del acoso escolar.

Éste es el impacto que tiene el bullying en un niño de nueve años que sólo quiere ir a la escuela, recibir educación y divertirse, pero cada día algo sucede”, Yarraka Bayles, madre de niño víctima de bullying.

Además, señaló que las medidas tomadas para prevenir el acoso no dan resultados positivos.

Quiero que sepan cuánto daño nos hacen como familia. Quiero que las familias se eduquen. Las medidas antibullying no funcionan”, Yarraka Bayles, madre de niño víctima de bullying.

De acuerdo con la madre del pequeño Quaden, ésta tiene que vigilarlo constantemente para evitar que el niño cumpla sus advertencias y atente contra su vida.

Tu hijo podría ser el causante que otro niño inocente se quite la vida por culpa del bullying”, Yarraka Bayles, madre de niño víctima de bullying.

