Continúa protesta en oficinas de salud en exigencia de salida de directora

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Por segundo día consecutivo trabajadores de Regulación Sanitaria de los Servicios de Salud de Oaxaca, bloquean la calle de JP García, para exigir la salida de la Directora Marela Peña Burón.

Los trabajadores de la Sección 35 quienes tomaron las oficinas de la secretaria localizada en la calle de J.P García, colocaron un vehículo en el arroyo vehicular para impedir el tránsito de los carros.

El delegado sindical de Regulación Sanitaria Juan Cruz Ríos reconoció que la continuidad de su protesta se debe a que no se ha notificado el cambio de directora de regulación sanitaria por lo que este día, cumplen 24 horas de protesta.

Dijo que ante la falta de interés de los representantes de los servicios de salud se mantienen con la exigencia, por lo que no descartaron, la posibilidad de seguir con su protesta.

Comentarios

