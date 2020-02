El comediante Carlos Eduardo Rico se une a la cartelera de la Feria de Valle Nacional 2020

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Después de que en entrevista el presidente de Valle Nacional Rey Magaña García, diera a conocer que se incluiría un comediante a la cartelera artística de la Feria de Valle Nacional 2020; fue este jueves que se reveló el nombre de quien hará reír al público vallense.

El comediante Carlos Eduardo Rico, quien es conocido por su trayectoria en diversos programas de televisión, teatro y gira por diversas partes del mundo, se presentará en Valle Nacional el próximo viernes 20 de Marzo a las 9:00 p.m., dentro de las actividades de la feria anual.

Con su característico humor y peculiaridad de contar chistes, Carlos Eduardo hará reír a cientos de personas en la explanada municipal.

Además se estará presentando el “Grupo La Fórmula” de Lorenzo Ojeda. Los boletos ya están a la venta en el palacio municipal y tienen un costo de $100 por persona.

Hasta el momento la cartelera artística esta conformada por Lupillo Rivera, y Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga (Sábado 21 de Marzo), Carlos Eduardo Rico y Grupo La Fórmula (Viernes 20 de Marzo); y Ángel Venegas y su Orquesta con Sabor junto a Master Kumbia (Jueves 19 de Marzo).

Además de varias actividades culturales, exposiciones gastronómicas y rodeos de media noche.

