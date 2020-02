Urge Legislativo a SSPO transparentar recursos para seguridad pública en municipios

-Exige correcto otorgamiento a Huajuapan, Juchitán, Oaxaca de Juárez, Salina Cruz, Tuxtepec, Xoxocotlán y Tehuantepec.



San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La LXIV Legislatura del Congreso Local, aprobó pedir cuentas al Secretario de Seguridad Pública, Raúl Ernesto Salcedo Rosales, sobre el correcto otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg), que recibe el estado de Oaxaca.

Específicamente los recursos destinados a los municipios de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca de Juárez, Salina Cruz, San Juan Bautista Tuxtepec, Santa Cruz Xoxocotlán y Santo Domingo Tehuantepec.

Los legisladores requirieron un informe detallado sobre la aplicación de este recurso, asumiendo que el apoyo económico se utilizó para el equipamiento de los integrantes de las corporaciones y a cuerpos de seguridad pública municipales.

Mediante este punto de acuerdo, los congresistas pidieron al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, un soporte documental en donde especifique si dichos apoyos económicos han sido equitativos y homologados.

De igual forma, esta Soberanía pidió al funcionario estatal explique sobre cómo se distribuyó este recurso proveniente del subsidio Fortaseg, durante los periodos 2017, 2018 y 2019. De no atender el presente exhorto, la Diputación Local comunicará su incumplimiento y se dará vista a las instancias correspondientes.

Con este subsidio, se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, la homologación policial, la mejora de condiciones laborales, su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito.

Asimismo, la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros de atención de llamadas de emergencia, y en general, apoyar a la profesionalización y certificación de los elementos de las instituciones de seguridad pública.

En seguimiento a este llamado, la Legislatura Local urgió la necesidad de combatir plenamente la corrupción, la complicidad, la opacidad, y la falta de cumplimiento de la ley, vigilando la aplicación de este subsidio.

Según el Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública, la policía de Oaxaca ocupa el sexto lugar como los peores pagados del país, porque sus elementos obtienen un sueldo mensual de 7 mil 474 pesos. Es decir, por debajo de la media nacional, que es de 10 mil 434 pesos al mes.

Por tanto, se requiere reforzar este rubro en beneficio de la ciudadanía oaxaqueña aplicando el subsidio Fortaseg, necesario para mejorar la seguridad de las y los ciudadanos oaxaqueños.



