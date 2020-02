Seculta presenta al nuevo director de la Banda de Música de Oaxaca

-El director es el Capitán de Navío retirado, César Amora Aguilar

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de febrero de 2020.- En las instalaciones de ensayos de la Banda de Música del Estado de Oaxaca y con la presencia de las y los integrantes de la misma, fue presentado el capitán de navío, Servicio Músico Naval y Músico Naval retirado, César Amora Aguilar, quien fungirá como nuevo director de dicha agrupación musical.

Durante el acto, la titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), Adriana Aguilar Escobar dio la bienvenida al nuevo director de la Banda de Música, a quién le reconoció su amplia trayectoria como músico compositor y director, principalmente como titular de la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina.

En su oportunidad, el maestro César Amora Aguilar agradeció la oportunidad de dirigir a esta agrupación. “Es un gran honor y una gran responsabilidad, creemos que podemos realizar una pauta de trascendencia, pero sobretodo hacer una fusión y sincretismo”, expresó.

Amora Aguilar apuntó que trabajará con la juventud y fusionará su experiencia con el espíritu oaxaqueño para convertir a la Banda de Música del Estado en “punta de lanza” y ser referente a nivel nacional. “Que digan, la banda de Oaxaca lo hizo de tal manera, pero con una retórica musical muy distinta”.

Con más de 40 años de experiencia, César Amora Aguilar ha tenido una formación musical como director de orquesta y como compositor, estudió en el Conservatorio Nacional de Música en México, posteriormente, asistió al Conservatorio F.E. Dall’ Bacco en Verona, Italia; después estuvo en la Accademia Musicale Chigiana en Siena. También fue parte de la Escuela Musical de Perfeccionamiento Vida y Movimiento en la Ciudad de México.

Cumplió 42 años de estar continuamente dirigiendo bandas y orquestas, así como 33 años de servicio dentro de la Secretaría de Marina, con el grado de Capitán de Fragata, Servicio Músico Naval. Fue en este lugar donde fundó el coro y la orquesta filarmónica de la Secretaría Marina, su último cargo fue como Director Titular de la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina durante un año.

A lo largo de su desempeño profesional comparte experiencias musicales con integrantes de orquestas, bandas, coros, ballets y notables solistas instrumentales y cantantes como: La Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Sinfónica de Xalapa, la Orquesta Mexicana de la Juventud, la Orquesta Sinfónica Ollin Yoliztli de la Escuela de Perfeccionamiento musical “Vida y Movimiento”.

Así como con la Orquesta de Cámara de la Secretaria de Marina, la Orquesta de Cámara de la Universidad Veracruzana, el Coro de la Ciudad de México, el Coro de la Secretaría de Marina, la United States Air Force Concert Band of the West, Firebird Honor Band, Thunderbird Honor Band, la Banda Sinfónica Juvenil del Sistema Nacional de Fomento Musical, la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado de Veracruz, Compañía Vera-Danza y la Compañía Nacional de Ópera y Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Destacan sus colaboraciones con la American Bandmaster Association quien lo nombró el mejor director de México en 1996, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Western International Band Clinic USA y en el Gobierno del Estado de Veracruz.

Como director se ha presentado en Centro América, Guatemala ciudad capital y Belmopán Belice, en los Estados Unidos de Norte América, San Antonio Texas, Seattle Washington y en la Feria Estatal del Estado de Texas con sede en la ciudad de Dallas; además de presentarse en los 32 estados en diversos teatros y foros culturales dirigiendo diferentes agrupaciones musicales.

El nuevo director de la Banda de Música del Estado, fusionará su vasta experiencia musical con las grandes obras de música oaxaqueña. Con acciones constantes cómo ésta, la Seculta fortalece e innova la calidad artística de sus instituciones musicales.

