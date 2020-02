¡Se burla! Vinieron como Tigres y regresaron cachorritos: Directivo de Alianza

Con fuente MedioTiempo

Alianza FC logró su primer triunfo contra un equipo mexicano este miércoles tras vencer a Tigres 2-1 en la Ida de Octavos de Final de Concachampions y en el club disfrutan el momento.

Lisandro Pohl, director ejecutivo del club salvadoreño, publicó en Twitter la llegada de los Libres y Lokos al Cuscatlán en caravana haciendo alusión a la victoria que lograron, con el mensaje “vinieron como Tigres y regresaron cachorritos”.

El directivo del club todavía no canta victoria en la serie y está a la espera del juego de Vuelta el próximo miércoles en el Estadio Universitario, donde ahora les tocará ser el visitante, su segundo duelo en la Sultana del Norte luego de visitarla hace un año contra Rayados.

“A ver cómo nos mandan ellos de Monterrey, como elefantes o elefantitos, jajajaja.

En el futbol hay que saber disfrutar los momentos”, añadió el directivo. Tigres sigue quedando a deber en el plano internacional y luego de la derrota de este miércoles, se convirtió una vez más en objeto de críticas.

