Se aplicará la Ley contra agresores a periodistas; no permitiremos que se coarte el derecho a la libre expresión en Oaxaca: FGEO

-Sobre la agresión a periodistas ocurrida el 19 de febrero, se pusieron a disposición de la Fiscalía General a tres masculinos y un adolescente, por su probable responsabilidad en los delitos de lesiones, daños, amenazas, robo y ataque a la libertad de expresión.

-La Fiscalía General condena y reprueba cualquier acto que pretenda coartar el derecho a la información y a la libre expresión.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 20 de febrero de 2020.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), abrió una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por los delitos de lesiones, daños, amenazas, robo y ataque a la libertad de expresión, en agravio de un grupo de periodistas violentados en sus derechos durante el ejercicio de su actividad, en la ciudad de Oaxaca de Juárez.

De acuerdo con la carpeta de investigación 6103/VIGE/UELE/2020, el miércoles 19 de febrero, representantes de diversos medios de comunicación realizaban una cobertura informativa en el Tribunal Unitario Agrario, ubicado en la calle de Díaz Quintas, colonia Centro, Oaxaca de Juárez, cuando fueron agredidos físicamente por un grupo de sujetos presentes en el lugar.

Ante estos hechos, personal policial logró la aprehensión de tres personas del sexo masculino y de un adolescente, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para deslindar responsabilidades sobre estos hechos.

Cabe señalar que ante estos actos, la Institución de procuración de justicia dio inicio a una exhaustiva investigación, a través de la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social, cuyo personal brinda acompañamiento y atención personalizada a las víctimas.

La Fiscalía General condena y reprueba cualquier acto que pretenda coartar el derecho a la información y a la libre expresión de las y los oaxaqueños. Ninguna persona, agrupación, institución o gremio, puede atentar contra el ejercicio de los derechos constitucionales, tutelados por la ley y las Instituciones.

Asimismo, reiteramos nuestra entera disposición para poner al servicio de la prensa libre, todos los instrumentos legales que brinda el Estado, a fin de proteger su integridad, frente a aquellos que pretendan vulnerar su noble actividad.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, investigará con exhaustividad este hecho y actuará con justicia, aplicando todo el rigor de la ley y sin distingo a los responsables.

