Preparan 8va edición de “Expo del Diseñador y Artesano” en Tuxtepec

-Será del 10 al 12 de abril, en el Parque Juárez

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Del 10 al 12 abril, se realizará en el municipio de Tuxtepec la octava edición de la “Expo del Diseñador y Artesano”, la cual se realizará en el parque Juárez y en donde se espera que participen alrededor de 70 expositores.

La Organizadora de esta Expo Verónica Valis, dijo que en las primeras ediciones empezaron con pocos expositores, sin embargo poco a poco, al ver el resultado que han tenido el número ha incrementado y en esta ocasión, se espera que sean alrededor de 70.

Entre los productos que van a estar presentando en esta Expo serán diseños textiles, bisutería, alimentos, y otros más, que se van a ofrecer.

La inauguración será el 10 de abril y esperan que para el sábado, haya un evento social y el domingo ya se tiene contemplada una pasarela, son embargo apenas lanzarán una convocatoria para que participen las y los modelos.

Invitó a los expositores y diseñadores a que se sumen y participen en esta octava edición, aportando una cuota económica, para solventar los gastos de algunas de las actividades que van a realizar en el transcurso de estos 3 días que estará la expo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario