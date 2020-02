El PRD Oaxaca, lanza campaña contra el sistema de Salud federal

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El comité directivo estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Oaxaca presentó la campaña “Yo Te Defiendo” , con el fin de brindar asesoría jurídica gratuita a quienes no han recibido medicamentos o atención médica.

En su intervención Raymundo Carmona, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) indicó que como parte del programa, presentarán el primer amparo ante el Juzgado de Distrito en materia administrativa de Oaxaca, para defender el derecho a la salud de la señora Rocío Romero Peto, quien padece cáncer de mama, la causa, será omisión de medicamentos por parte de la Federación.

Por su parte Andrea Rocha, coordinadora de la campaña “Yo te defiendo”, precisó que en todo el país suman ya 9 amparos de los cuales ya han ganado algunos y que ahora el INSABI, antes Seguro Popular, tuvo que cumplir con la dotación de medicamentos.

Detalló que contarán con 35 abogados, que brindarán asesoramiento gratuito en los teléfonos 1085-8000 y 557888-6557.

Por último, el presidente del Sol Azteca refirió que esta campaña no pretende generar adeptos hacia las elecciones venideras, para llenar el socavón que han dejado tanto los líderes morales como militantes al interior del Partido.

