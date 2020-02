Piden desaparición de poderes en Santiago Astata

-Señalan que la comunidad no acepta a Dorian Giovanny Ricardez, como su autoridad municipal

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes del municipio de Santiago Astata piden al gobierno del estado la desaparición de poderes en esa localidad, debido a que argumentan que no existe gobernabilidad.

Maricela Fermín Piñón, habitante de ese municipio comentó que pobladores tienen tomados el palacio municipal y el mercado.

Agregó que a pesar de que la autoridad municipal no está administrando el ayuntamiento, los servicios básicos como el agua potable siguen funcionando, incluso precisó que se cortaron los impuestos a empresas refresqueras y cerveceras, señaló que a pesar de haber externado su petición, las autoridades no les hacen caso.

Incluso dijo que en días pasados fueron atendidos por el Secretario General de Gobierno (SEGEGO) Héctor Anuar Mafud, quien a decir de la entrevistada le dijo que “se veía bien a sus ochenta y tantos años”, además de que los engañaron, pues los mandaron al IEEPCO, para que les resolviera el problema.

El órgano electoral les dijo que se iba a investigar bien el caso para poder entregar la constancia de mayoría, sin embargo cuando estas personas se retiraron, hicieron entrega del documento a Ricardez Medina, quien subió esa imagen a las redes sociales.

Cabe hacer mención que el pasado 24 de noviembre se realizó la elección en Santiago Astata, en dónde resultó ganador Dorian Gionanny Ricardez Medina, decisión que la comunidad no aceptó y que por esta razón hicieron bloqueos carreteros, para manifestar su inconformidad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario