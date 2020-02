Microsoft lanza los nuevos íconos de Windows 10, y así es como lucen

Con fuente UnoCero

A finales del año pasado Microsoft anunció el rediseño de muchos de sus íconos para Windows 10, los cuales están basados en su línea de diseño conocido como Fluent Design, cuya principal característica es que son más coloridos, con mayor profundidad y algunos con cambios ligeros en el diseño que sin duda le vienen bien al sistema operativo, pues muchos de ellos no cambiaban desde Windows 8.

La empresa de Redmond mencionó que la actualización de los nuevos íconos será progresiva, por lo que poco a poco los usuarios comenzarán a ver estos nuevos íconos en sus computadoras, siempre y cuando tengan la última versión oficial de Windows 10.

¿Qué íconos se renuevan?

Algunos de los íconos que tendrán nuevo diseño son: Calculadora, Groove Music, Mail, Grabadora de Voz, Alarmas y Reloj, Películas y TV, y Calendario; no serán los únicos, pero son los primeros en actualizar.

Asimismo, es importante mencionar que todos estos nuevos íconos formarán parte de Windows 10X, el sistema operativo de Microsoft para equipos con pantallas fléxibles y doble pantalla, de hecho, el logotipo de Windows también ha tenido un rediseño, pero por ahora solo lo hemos visto en la versión previa de Windows 10X.

Con esta actualización de íconos dichas aplicaciones se unen a servicios que justamente han renovado su imagen de la mano de Fluent Design como Edge, Office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote y muchos más.

