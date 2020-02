El iphone 9 podría salir a la venta a finales de marzo

Con fuente Atomix

Como recordarán, después del lanzamiento del iPhone 8, Apple saltó directamente al iPhone X, sin un iPhone 9 en medio. Sin embargo, esto está a punto de cambiar, ya que la compañía de la manzana estaría planeando un evento especial para la prensa a finales de marzo, en donde podríamos ver una fecha de lanzamiento para el iPhone 9, o iPhone SE2.

El iPhone 9 es un dispositivo de 4,7 pulgadas de precio más económico. De igual forma, se espera que en este evento tengamos más información sobre un nuevo iPad Pro, MacBook Pro de 14 pulgadas, similar a los cambios en el diseño del MacBook Pro de 16, AirTags para ubicar cualquier dispositivo y posiblemente un nuevo cargador inalámbrico. Por otro lado, se espera que el iPhone SE2 este a la venta después del evento, o a inicios de abril.

El reporte viene del sitio iPhone Ticker, en donde señalan que en los últimos dos años Apple ha llevado a cabo una presentación para prensa. En 2018 se enfocaron en aspectos educativos y en el lanzamiento de un iPad. En 2019 revelaron su estrategia de servicios y lanzó Apple TV+, Apple Arcade, Apple Card, entre otros. Así que existe un precedente para sospechar que en el próximo mes veamos algo similar, pero enfocado en el iPhone SE2.

