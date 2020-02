Impulsa Alejandro Murat industria manufacturera en la Mixteca

-Con una inversión de 10 mdp. el Gobierno de Oaxaca puso en operación la Planta de Manufactura Textil de Magdalena Jaltepec

-Esta infraestructura renovada cuenta con maquinaria moderna e impulsa la generación de 100 empleos en la fabricación de calcetines

Comunicado

Magdalena Jaltepec, Oax. 20 de febrero de 2020.- En gira de trabajo por este municipio de la región Mixteca, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa inauguró la rehabilitación de la nave industrial e instalación de maquinaria para la reactivación de la Planta de Manufactura Textil de este lugar.

En presencia del presidente municipal Félix Sampedro Trinidad, el Mandatario Estatal señaló que la puesta en marcha de esta infraestructura obedece al compromiso asumido al inicio de su gobierno para reactivar el sector económico de la zona, impulsando la generación de empleos y el bienestar de las familias mixtecas.

“Muchas familias querían mejorar su propio ingreso y la mejor manera de empoderar a una familia, a una persona y a un municipio es generando fuentes de trabajo”, expresó Murat Hinojosa.

El Jefe del Poder Ejecutivo del Estado destacó el equipamiento y restitución de esta planta, la cual cuenta con tecnología moderna. Señaló también que se invirtieron 10 millones de pesos con el propósito de mejorar las condiciones laborales y eficientar el trabajo de las más de 100 personas que laborarán en ella. Además resaltó la oportunidad que tiene Magdalena Jaltepec para contribuir al desarrollo económico del estado.

“Van a generar ganancias los salarios de los que participarán en esta empresa social, además de utilidades que se repartirán y eso es muy bueno. Aquí lo único que les debe de pasar es que crezcan más, mi sugerencia es que lo que tengan de utilidades lo reinviertan, para ampliar la planta y que haya más empleos, para que crezcan sus canales de distribución y tengan más ventas, para eso los vamos ayudar”, dijo.

En su oportunidad, el secretario de Economía del Estado, Juan Pablo Guzmán Cobián, explicó que del total de la inversión aplicada a esta infraestructura, el 90% -9 millones de pesos- fueron destinados a la adquisición e instalación de equipamiento productivo para la producción textil. Mientras que el 10% -un millón de pesos- será para la rehabilitación de la nave industrial con instalaciones especiales.

Guzmán Cobián añadió que gracias al apoyo del Gobierno de Oaxaca, esta maquiladora ya cuenta con una prospección de ventas cercanas al millón de pesos anuales, derivado de la colocación de sus productos en tiendas de conveniencia -15 mil calcetines al mes-.

“Esto es posible gracias al compromiso del Gobernador con el desarrollo de Oaxaca y del sector social de la economía, para mejorar las fuentes de ingreso. También es fruto de la colaboración con las autoridades municipales y de la población de Jaltepec que demuestra sus ganas por salir adelante como mejor sabe: trabajando y de manera honesta”, indicó.

A nombre de los habitantes de Magdalena Jaltepec, el edil de este lugar, Félix Sampedro Trinidad, agradeció esta acción del Gobierno del Estado e informó que la producción en la planta de manufactura se encuentra al 100%. Asimismo, dijo que gracias a esto se evitará que muchas personas emigren a otras partes del país o el extranjero en búsqueda de trabajo y sustento.

“Quiero decirle que el pueblo le da el más sincero agradecimiento para que Jaltepec siga creciendo y algún día podamos decirle que somos un pueblo autosuficiente, donde usted vino a poner el ejemplo de trabajar unidos. Este proyecto al que usted le apostó y que hoy se está cumpliendo vamos a sacarlo adelante, esa es nuestra palabra y la empeñamos en su presencia”, subrayó el Presidente Municipal.

Previamente, el Gobernador, acompañado del Presidente Municipal, funcionarios estatales, federales, así como legisladores locales y empresarios, develó la placa alusiva a esta inauguración de la Planta de Manufactura Textil.

